ВСУ амністував одного з підривників штабу Ющенка

Верховний Суд України переглянув вирок Апеляційного суду Києва двом громадянам Росії Михайлові ШУГАЮ та Маратові МОСКВИТІНУ, звинувачених у спробі скоєня теракту 21 листопада 2004 року в Києві біля виборчого штабу кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, відповідну постанову 17 жовтня оголосила колегія суддів Верховного Суду України.

Таким чином, за рішенням ВСУ, судовий вирок для М.ШУГАЯ залишається незмінним - 6 років позбавлення волі. Що ж стосується М.МОСКВИТІНА, то до нього була застосована амністія і він був звільнений у залі судових засідань (раніше 20 червня 2006 Апеляційний суд призначав йому вирок у вигляді 4,5 років позбавлення волі).

Як повідомлялося, в ніч на 21 листопада 2004 року (день другого туру президентських виборів) біля будинку по вулиці Боричів Тік, 22-а у Києві, де знаходився виборчий штаб В.ЮЩЕНКА, впродовж восьми годин був припаркований автомобіль ВАЗ-21043 з вибухівкою, яку заклав туди М.ШУГАЙ.

Про злочин стало відомо після того, як ввечері 21 листопада 2004 року співробітники МВС перевірили підозрілий автомобіль. Під час обшуку там був знайдений вибуховий пристрій і затримано М.ШУГАЯ і М.МОСКВИТІНА, які використовували підроблені паспорти.

За висновками експертизи, вибуховий пристрій складався із 3 кг пластиду і містив основний діючий компонент - гексоген.