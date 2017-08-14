СК РФ "шиє" нові справи проти українських військових за відбиття російської агресії

Головне Слідче управління Слідчого комітету РФ порушило ще три кримінальні справи стосовно українських військових.

Про це йдеться на офіційному сайті Слідчого комітету РФ.

У повідомленні говориться, що за даними слідства, 28 липня, 3 і 4 серпня 2017 року українські військовослужбовці, виконуючи накази вищих посадових осіб Міністерства оборони і Національної гвардії України, «здійснили артилерійський обстріл із важких видів озброєння по об'єктах цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, в селищі міського типу Старомихайлівка Донецької області, місті Первомайську Луганської області, а також Петровському районі міста Донецька. В результаті обстрілу четверо мирних жителів дістали поранення і зруйновано ряд житлових будинків».

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«У Головному Слідчому управлінні Слідчого комітету порушено ще три кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на даний момент слідчі СК РФ відповідно до чинного законодавства встановлюють посадових осіб українських силових структур, причетних до цих подій.

Як повідомляв УНІАН, раніше для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи стосовно керівництва України і українських силовиків, які керують обороною країни від російських окупантів. Зокрема, кримінальні справи порушені стосовно міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ Анатолія Пушнякова, колишнього заступника командувача Нацгвардії Миколи Балана і ряду інших громадян України.

В цілому СК РФ порушив більш як сто кримінальних справ стосовно українських військових за відбиття російської агресії.

«З 2014 року порушено 102 кримінальні справи, за якими притягнуто до кримінальної відповідальності 90 осіб. В основному це військовослужбовці української армії, починаючи з міністра оборони і завершуючи командирами окремих підрозділів, частин, з'єднань, які безпосередньо здійснюють тяжкі міжнародні злочини», - заявив очільник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно посадових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах.

Раніше «кримінальні справи» порушувалися Слідчим комітетом РФ стосовно керівного складу українських силовиків, але, починаючи з червня 2017 року, СК РФ почав порушувати «кримінальні справи» стосовно рядового складу, що захищає Україну від російської агресії на Донбасі.