У Росії "шиють" нові справи проти українських військових: заочно висунули звинувачення двом командирам ЗСУ

Про це повідомили у прес-службі Слідчого комітету Російської Федерації.

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Йдеться про командира 1-го артилерійського дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ підполковника Віктора Юшка й командира 46-го окремого батальйону спеціального призначення 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ підполковника В'ячеслава Власенка.

"Військовослужбовцям Юшку і Власенку слідством заочно висунуто обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", – зазначили в Слідчому комітеті РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ України Анатолія Пушнякова, колишнього командувача Національної гвардії України Миколи Балана і низки інших громадян України.