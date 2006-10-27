Погода на 28 жовтня - 1 листопада

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у південній та східній частині в окремих районах туман. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, у південній частині до 17°; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

29 жовтня мінлива хмарність, без опадів, лише у східних областях, Криму та Приазов’ї, вдень і у західних областях дощі. Вночі та вранці в Україні, окрім північних і західних областей, місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 7-12° тепла.

30 жовтня очікується погіршення погодних умов: пройдуть дощі (у західних областях з мокрим снігом), в Україні, крім східних областей, в окремих районах сильні опади, вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби 4-9°, у західних областях 1-6° тепла.

31 жовтня у східній половині України вночі дощ та мокрий сніг з припиненням вдень; на решті території переважно без опадів. Подальше похолодання: вночі до 1-7° морозу, у південній частині та східних областях до 3° тепла - 3° морозу, вдень до 0-6° тепла, у південній частині та західних областях до 3-9° тепла.

1 листопада без істотних опадів, лише в західних, вдень і в північних областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура вночі 1-7° морозу, вдень підвищення до 3-9° тепла, у південній та західній частині місцями до 10-13°.

У Києві та області у суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

29 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 7-12° тепла. 30 жовтня погіршення погодних умов: часом дощі, місцями сильні, вдень пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби 4-9° тепла.

31 жовтня вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. 1 листопада вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень підвищиться до 4-9° тепла.