Перестрілка в Дніпрі: підозрюваний вийшов під заставу в 128 тисяч гривень

Підозрюваний у причетності до перестрілки в Дніпрі, в якій загинули два бійця АТО, Давид Пабілер, звільнений з-під варти під заставу в 128 тис. грн. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на слова сторони захисту.

На 16 серпня в апеляційному суді Дніпропетровської області заплановано розгляд апеляційної скарги адвокатів на рішення суду про запобіжний захід. На думку адвокатів, суд допустив порушення, обравши запобіжний захід їх підзахисному в той момент, коли закінчився 72-годинний строк з моменту вручення підозри.

Минулого тижня Давиду Пабілеру обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з можливістю звільнення під заставу. Рішення було прийнято за наполяганням сторони обвинувачення, яка, зокрема, вважає, що підозрюваний може впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних і перешкоджати слідству.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня ввечері в Дніпрі сталася перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній з яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишніх бійців, з'ясовували «економічні відносини». В результаті перестрілки двоє учасників АТО загинули.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає нападниками, поранені. Двом з них вручили повідомлення про підозру і взяли під варту. Ще один, який не мав відповідного статусу, за зверненням родичів залишив лікарню і відправився на лікування за кордон.

За фактом стрілянини поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».