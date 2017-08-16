Суддю, яка переслідувала автомайданівців, можуть залишити в кріслі

Вища рада правосуддя внесла подання президенту України Петру Порошенку на призначення суддею безстроково суддю Соломянського районного суду Києва Марію Зелінську, яка у 2014 р виносила рішення про позбавлення водійських посвідчень активістів, які їздили до Межигір'я. Як повідомляє кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте за засіданні ВРП.

Як підкреслив адвокат "Автомайдану" Роман Маселко у своєму дописі у Facebook "ця суддя у часи Майдану притягнула, як мінімум, двох учасників поїздки до Межигіря до відповідальності у вигляді штрафу. Водіїв на суді не було, у матеріалах не було підтвердження їх вини, рапорти були сфальшовані. Але суддя вирішила, що вони винні".

Також він додав, що одна з цих водіїв - Юля Волкова. Її автомобіль 23 січня 2014 року у Кріпосному провулку було вщент розбито беркутами.

"Вона навіть не знала, що її судили за ту поїздку", - наголосив Маселко "Останнє рішення вона винесла за день до втечі Януковича", - підсумував адвокат.

Як повідомляв УНІАН, раніше ВСП звільнив суддю, який переслідував майданівців і безпідставно заарештовував їх. Суддя порушив норми процесуального права при здійсненні правосуддя, встановили у ВСП.