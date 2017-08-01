ВРП звільнила суддю, який переслідував майданівців та безпідставно арештовував їх

Вища рада правосуддя на своєму засіданні звільнила Валерія Чепурного з посади судді Соснівського районного суду Черкас за скоєння істотного дисциплінарного проступку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВРП

Як повідомив на засіданні ВРП член Вищої ради правосуддя Володимир Комков, відповідно до рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП від 17 березня 2017 р цього суддю було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Дисциплінарну справу щодо нього було відкрито за заявами коаліції молодіжних громадських організацій Черкаської області та заступника прокурора Черкаської області В. Семенова, що надійшли до Ради з Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції ще у 2014 р.

Заявники повідомили, що суддя Чепурний приймав рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» у зв’язку з їх участю в таких акціях, а тому підлягає перевірці.

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За результатами розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарна палата дійшла висновку, що суддя Чепурний не встановив наявності доказів на підтвердження ризиків, на які посилався слідчий, для застосування до підозрюваних осіб виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що свідчить про його недбале ставлення до виконання обов’язків судді.

Таким чином, встановлені за результатами розгляду дисциплінарної справи обставини дають підстави для висновку, що суддею Чепурним під час розгляду низки клопотань допущено істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав і виконання процесуальних обов’язків та умисне порушення прав людини і основоположних свобод, визначені підпунктом.

"Вища рада правосуддя на засіданні погодилась із правовою позицією Першої Дисциплінарної палати та звільнила Чепурного Валерія Петровича з посади судді Соснівського районного суду міста Черкаси на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (за скоєння істотного дисциплінарного проступку)", - підсумували у прес-службі.