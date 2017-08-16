Скульптори з усієї України створюють парк ремісників у Кам'янці-Подільському (відео)
12:32, 16 серпня 2017Суспільство
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Вони різьблять ремісників різних професій, які були популярні в стародавньому місті.
Скульптори з усієї країни створюють парк ремісників у Кам'янці-Подільському
Скульптори з усієї України створюють парк ремісників у Кам'янці-Подільському. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Вони різьблять ремісників різних професій, які були популярні в стародавньому місті. Сучасні зодчі із стовбурів дубів виготовляють годинникаря, чоботаря, ткалю, коваля і ще чимало інших кваліфікованих робітників. Майже усі скульптури мають два з половиною метри зросту.
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