В Одесі стартував пілотний проект з цифрової творчості та розвитку підлітків Atom Space

В Одесі сьогодні стартував пілотний проект з цифрової творчості та розвитку підлітків Atom Space.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в суботу на прес-конференції повідомили організатори проекту, створеного міжнародною IT-компанією Provectus і IT2School – спільнотою фахівців, безкоштовно навчають дітей шкільного віку навичкам програмування і сучасним технологіям.

Читайте також"Спроба зазирнути з XIX століття в XXI": українську освіту очікують кілька етапів змінЗа словами засновника, СОО Provectus Миколи Антонова, зазначений некомерційний освітній проект в Україні - експеримент. Його мета - організувати для підлітків особливий простір, де вони зможуть себе реалізувати, отримати знання і самоосвічуватися.

Зокрема, з 5 серпня до навчання приступили 50 резидентів (слухачів) у віці від 14 до 18 років, для чого в Atom Space спеціально представлено кілька зон - лекторій, коворкінг, bootcamp, з можливістю навчатися і отримати перший досвід на власних проектах. Обладнані спеціальні місця, надані комп'ютери.

Відзначається, що діти зможуть удосконалювати і застосовувати свої знання у сферах Technology, Engineering Math. «Якщо проект себе виправдає, то будемо розширювати такі курси», - сказав Антонов.

Як пояснила УНІАН менеджер зі зв'язків з громадськістю Provectus Тетяна Голубенко, для того, щоб стати резидентом Atom Space, підліткам потрібно пройти співбесіду.

«Перевага надавалась виключно вмотивованим дітям, незалежно від соціального статусу. Тим, хто щиро хоче отримати певні знання, а не того, хто прийшов за наполяганням батьків. Для резидентів Atom Space – все безкоштовно», - підкреслила Голубенко. Резиденти Atom Space зможуть безкоштовно відвідувати лекції, майстер-класи, тренінги, регулярні заняття, в тому числі за програмою CodeClubUA і розробками викладачів IT2School, а також мати можливість займатися в коворкінгу до 4 годин в день.

Як пояснила Голубенко, всі консультанти,викладачі та лектори будуть навчати і координувати проекти на добровільних засадах.

«Це внесок у розвиток підростаючого IT-покоління, тому відбору резидентів Atom Space приділялася особлива увага», - додала вона.

Всім слухачам видані спеціальні картки. При відвідуванні лекцій, виконанні домашнього завдання та ін. резидентам будуть нараховуватися бали. Останні через місяць будуть підсумовуватися і, як пояснила менеджер зі зв'язків з громадськістю, якщо підліток був досить активний, дію картки продовжать, якщо ні – анулюють. Звільнене місце займе наступна, більш мотивована, дитина.

На території простору Atom Space заборонено вживати алкогольні напої, палити, «зависати» в соціальних мережах і комп'ютерних іграх.