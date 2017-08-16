На Харківщині через спробу незаконної купівлі автоматів затримали групу чоловіків

У Харківській області за підозрою у спробі незаконно придбати п’ять автоматів АК-74 затримали трьох чоловіків.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, співробітники облуправління поліції затримали групу зловмисників під час операції «Мігрант» в селищі Пісочин Харківського району вчора, 15 серпня.

За відомостями поліції, чоловіки намагалися незаконно придбати вогнепальну зброю - 5 автоматів АК-74 на загальну суму 2750 дол. з метою подальшого її використання у злочинній діяльності.

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Працівники поліції затримали 38-річного мешканця Харкова, 31-річного жителя Дергачівського району, 41-річного громадянина Азербайджану, який мешкає в Харкові. Вказані особи мали у своєму користуванні автомобіль Audi А4. Громадяни перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів на території України.