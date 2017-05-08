Співробітники СБУ піймали торговців зброєю із зони АТО (фото)

Співробітники СБУ та прокуратури затримали групу торгівців, які продавали вивезену із району проведення АТО зброю та боєприпаси у кількох областях України. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Оперативники Одеського управління СБ України затримали одного з учасників угруповання під час спроби продажу автомату Калашникова з набоями.

Зазначається, що у ході одночасних обшуків за місцем проживання зловмисників у Одесі, Хмельницькому та Чернівцях правоохоронці виявили великий арсенал зброї та боєприпасів, викрадених з військових арсеналів.

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«Співробітники спецслужби вилучили автомат Калашникова, три гвинтівки Мосіна, два гранатомети РПГ-18, пістолет-автомат «РАК», гвинтівку з маркуванням «ММГ ВМ», гвинтівка калібру 32 мм., по два пістолети Макарова та «ТТ», пістолет «Форт-12 М» з глушником, пістолет-кулемет «РМ-63 ЯАК». Торгівці також зберігали десять гранат до підствольного гранатомету «ВОГ-25», гранату РГД-5 та дві «РГО», кілька тротилових шашок, чотири сигнальні міни та майже п’ять тисяч набоїв різного калібру тощо», - йдеться у повідомленні.

За місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення бойових набоїв. Відкрито кримінальне провадження за ст. 263-1 та ст. 263 Кримінального кодексу України. П’ятьом затриманим, у тому числі організатору угруповання, повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Головного Управління СБ України в Криму затримали на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим півостровом дезертира.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що «колишній військовослужбовець Збройних сил України у 2014 році перейшов на бік ворога».