Співробітники СБУ піймали торговців зброєю із зони АТО (фото)
Одеські оперативники затримали одного із злочинців під час спроби продати автомат Калашникова.
Співробітники СБУ та прокуратури затримали групу торгівців, які продавали вивезену із району проведення АТО зброю та боєприпаси у кількох областях України. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Оперативники Одеського управління СБ України затримали одного з учасників угруповання під час спроби продажу автомату Калашникова з набоями.
Зазначається, що у ході одночасних обшуків за місцем проживання зловмисників у Одесі, Хмельницькому та Чернівцях правоохоронці виявили великий арсенал зброї та боєприпасів, викрадених з військових арсеналів.
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«Співробітники спецслужби вилучили автомат Калашникова, три гвинтівки Мосіна, два гранатомети РПГ-18, пістолет-автомат «РАК», гвинтівку з маркуванням «ММГ ВМ», гвинтівка калібру 32 мм., по два пістолети Макарова та «ТТ», пістолет «Форт-12 М» з глушником, пістолет-кулемет «РМ-63 ЯАК». Торгівці також зберігали десять гранат до підствольного гранатомету «ВОГ-25», гранату РГД-5 та дві «РГО», кілька тротилових шашок, чотири сигнальні міни та майже п’ять тисяч набоїв різного калібру тощо», - йдеться у повідомленні.
За місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення бойових набоїв. Відкрито кримінальне провадження за ст. 263-1 та ст. 263 Кримінального кодексу України. П’ятьом затриманим, у тому числі організатору угруповання, повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Головного Управління СБ України в Криму затримали на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим півостровом дезертира.
Зазначається, що правоохоронці встановили, що «колишній військовослужбовець Збройних сил України у 2014 році перейшов на бік ворога».