Сорос: Україна близька до дефолту

Економіка України близька до дефолту, вважає Джордж Сорос. На його думку, фінансова допомога Міжнародного валютного фонду сприятиме підтримці економік країн Східної Європи, які постраждали від кризи, інакше, сказав він, країни Балтії і далі зазнаватимуть серйозних проблем, а Україна недалека від дефолту, передає Reuters.

Утім, мільярдер не висловив оптимізму і щодо Сполучених Штатів. Економіка США в затяжній рецесії і не відновиться цього року, вважає він.

За його словами, найближчим часом американцям не варто чекати поліпшення економічної ситуації, а американські банки взагалі "неспроможні". Дж.Сорос також застеріг від списання неповернених боргів з банківських рахунків, оскільки це може призвести до штучної підтримки банків-банкротів.

Крім того, мільярдер заявив, що долар, як світова валюта, перебуває під тиском і, можливо, буде витіснений резервною валютою, якою він назвав контрольовану МВФ СДР (SDR - Special Drawing Rights - Спеціальні Права Запозичення – валютний "кошик", що складається з долара, євро, єни і фунта). "У довготривалому періоді мати додаткову світову валюту буде на користь США", - вважає Дж.Сорос.

Він заявив також, що прийшов час змінити світову систему, яка довго дозволяла США витрачати більше, ніж вони заробляли. "Цей час минув, і ми не повинні дозволити йому повернутися знову".

Серед країн, які швидше за інших вийдуть з кризи, Дж.Сорос назвав Китай, економіка якого, можливо, відновиться вже цього року і послужить локомотивом для всієї світової економіки в цілому.