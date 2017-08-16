Рятувальники Житомирщини отримали пожежно-рятувальне спорядження і технічне оснащення від норвезьких благодійників (фото)

Сьогодні рятувальники Житомирщини як гуманітарну допомогу отримали пожежно- рятувальне спорядження та технічне оснащення від норвезьких благодійників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні в Коростені біля пожежно-рятувальної частини №8 відбулася церемонія передачі пожежно-рятувального спорядження від норвезьких благодійників 6 пожежно-рятувальним підрозділам Житомирської області, переважно північних районів.

"Завдяки багаторічній міжнародній співпраці з норвезькою благодійною організацією «Віра. Надія. Любов» цього разу рятувальники отримали від них 3 пересувні електростанції, 50 пожежних касок, пожежні чоботи, 4 пари нош для транспортування потерпілих, 22 захисні костюми для роботи відділення хімічної та радіаційної розвідки, 13 апаратів на стисненому повітрі марки Drager для захисту органів зору та дихання",- йдеться у повідомленні.

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Гуманітарний вантаж отримали підрозділи ДСНС з Коростенського, Лугинського, Олевського, Ємільчинського районів, селища Іршанськ Хорошівського району та аварійно- рятувальна частина м. Житомира. «До речі, з місією «Віра. Надія. Любов» коростенські рятувальники тісно співпрацюють вже друге десятиліття. Раніше від них вже надходила допомога , це були пожежні рукави, ноші, бойовий одяг, взуття, гідравлічне обладнання, 5 пожежних автомобілів та 2 автомобілів швидкої допомоги. Це показник того, що в нас є на сьогоднішній день підтримка і «рука допомоги» від наших друзів – норвезьких благодійників»- цитує прес-служба відомства начальника Коростенського міськрайонного відділу Управління ДСНС в області Сергія Рудзіка. Гуманітарний вантаж спрямують для підтримання боєздатності рятувальних підрозділів, розташованих у північних регіонах Житомирщини, які входять до складу Коростенського зведеного загону з гасіння великих і складних пожеж Управління ДСНС України у Житомирській області.

У церемонії передачі гуманітарної технічної допомоги взяв участь перший заступник начальника Управління ДСНС України у Житомирській області Василь Кучин, координатор норвезької місії «Віра. Надія. Любов» Сергій Ковальчук, рятувальники Коростенщини та керівники пожежно-рятувальних підрозділів Коростенського зведеного загону.