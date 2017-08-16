Рятувальники Житомирщини отримали пожежно-рятувальне спорядження і технічне оснащення від норвезьких благодійників (фото)
Рятувальники отримали 3 пересувні електростанції, 50 пожежних касок, пожежні чоботи, 4 пари нош для транспортування потерпілих, 22 захисні костюми для роботи відділення хімічної та радіаційної розвідки, 13 апаратів на стисненому повітрі марки Drager для захисту органів зору та дихання
Сьогодні рятувальники Житомирщини як гуманітарну допомогу отримали пожежно- рятувальне спорядження та технічне оснащення від норвезьких благодійників.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.
Як зазначається у повідомленні, сьогодні в Коростені біля пожежно-рятувальної частини №8 відбулася церемонія передачі пожежно-рятувального спорядження від норвезьких благодійників 6 пожежно-рятувальним підрозділам Житомирської області, переважно північних районів.
"Завдяки багаторічній міжнародній співпраці з норвезькою благодійною організацією «Віра. Надія. Любов» цього разу рятувальники отримали від них 3 пересувні електростанції, 50 пожежних касок, пожежні чоботи, 4 пари нош для транспортування потерпілих, 22 захисні костюми для роботи відділення хімічної та радіаційної розвідки, 13 апаратів на стисненому повітрі марки Drager для захисту органів зору та дихання",- йдеться у повідомленні.
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Гуманітарний вантаж отримали підрозділи ДСНС з Коростенського, Лугинського, Олевського, Ємільчинського районів, селища Іршанськ Хорошівського району та аварійно- рятувальна частина м. Житомира. «До речі, з місією «Віра. Надія. Любов» коростенські рятувальники тісно співпрацюють вже друге десятиліття. Раніше від них вже надходила допомога , це були пожежні рукави, ноші, бойовий одяг, взуття, гідравлічне обладнання, 5 пожежних автомобілів та 2 автомобілів швидкої допомоги. Це показник того, що в нас є на сьогоднішній день підтримка і «рука допомоги» від наших друзів – норвезьких благодійників»- цитує прес-служба відомства начальника Коростенського міськрайонного відділу Управління ДСНС в області Сергія Рудзіка. Гуманітарний вантаж спрямують для підтримання боєздатності рятувальних підрозділів, розташованих у північних регіонах Житомирщини, які входять до складу Коростенського зведеного загону з гасіння великих і складних пожеж Управління ДСНС України у Житомирській області.
У церемонії передачі гуманітарної технічної допомоги взяв участь перший заступник начальника Управління ДСНС України у Житомирській області Василь Кучин, координатор норвезької місії «Віра. Надія. Любов» Сергій Ковальчук, рятувальники Коростенщини та керівники пожежно-рятувальних підрозділів Коростенського зведеного загону.