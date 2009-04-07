Держкомстат оприлюднив інфляцію за березень

Інфляція в березні по відношенню до лютого склала 1,4%, з початку року – 5,9%.

Про це повідомляється на сайті Держкомстату.

Разом з тим зростання цін виробників у березні по відношенню до лютого склало 1,1%, з початку року – 3,1%.

Довідка УНІАН. В Україні в лютому до січня 2009 року зафіксована інфляція на рівні 1,5%, у лютому ц.р. до лютого 2008 року інфляція склала 20,9%.

За даними Держкомстату, з початку цього року (за січень-лютий 2009 року до грудня 2008 року) зростання споживчих цін склало 4,4%. Індекс споживчих цін за січень-лютий 2009 року порівняно з відповідним періодом 2008 року збільшився на 21,6%.