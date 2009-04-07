Держкомстат оприлюднив інфляцію за березень
09:52, 07 квітня 2009Суспільство
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З початку року – 5,9%
Інфляція в березні по відношенню до лютого склала 1,4%, з початку року – 5,9%.
Про це повідомляється на сайті Держкомстату.
Разом з тим зростання цін виробників у березні по відношенню до лютого склало 1,1%, з початку року – 3,1%.
Довідка УНІАН. В Україні в лютому до січня 2009 року зафіксована інфляція на рівні 1,5%, у лютому ц.р. до лютого 2008 року інфляція склала 20,9%.
За даними Держкомстату, з початку цього року (за січень-лютий 2009 року до грудня 2008 року) зростання споживчих цін склало 4,4%. Індекс споживчих цін за січень-лютий 2009 року порівняно з відповідним періодом 2008 року збільшився на 21,6%.
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