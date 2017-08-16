Юнак, який на батуті доплив до Криму, повернувся додому з психічним розладом

19-річний Михайло Дорошенко, якого російські прикордонники "виловили" на березі анексованого Криму після триденного перебування у відкритому морі без питної води та інших засобів існування, повернувся додому. Однак через тиждень хлопець опинився в лікарні з діагнозом "психічний розлад", йдеться у матеріалі Крим.Реалії. Михайло працював охоронцем – він заснув на батуті й опинився у відкритому морі, не маючи змоги дістатися берега.

Читайте такожТри дні у відкритому морі: хлопець заснув у надувному батуті на Херсонщині і прокинувся в окупованому КримуНа курорт студент Херсонського морського коледжу приїхав підзаробити, але, за словами представника фірми-роботодавця, новий співробітник швидко втомився й вже до кінця дня здав форму ‒ на тому співпраця нібито була закінчена.

Сам Михайло розповів, що кликав на допомогу, коли повз пропливав корабель.

В окупованому Криму Михайла доправили до Центральної районної лікарні Чорноморського. Там його стан назвали близьким до задовільного.

Про порятунок сина сім'ї Дорошенків повідомили російські спецслужби. 7 серпня мати Михайла Оксана Кустова приїхала до Криму.

На материкову частину України Михайло добирався приблизно тиждень.

Сім'я Дорошенків виявилася заручником ситуації: Михайло, потрапивши на анексований півострів неофіційно, перетнути адмінкордон у сторону Херсонської області не зміг би.

У Держприкордонслужбі України пояснили, що передавати херсонця можна було тільки через посередництво Генерального консульства України (найближче до Криму розташоване в російському Ростові-на-Дону).

Кордон вдалося перетнути в Луганській області через підконтрольний Україні пункт "Мілове". Уже тоді поведінка Михайла сильно турбувала матір.

"Він і до водіїв чіплявся, і маршрутки зупиняв, було важко автобусами їхати. У мене було одне в голові ‒ як би його довезти. Він і вибігав з автобуса, ловили ми його, я людей просила, кричала, щоб мене не кинули посеред дороги", ‒ згадує Оксана Дорошенко.

Через Харків і Дніпро мама з сином дісталися до Херсона. Весь цей час, як каже Оксана, Михайло практично не спав, у нього боліла голова і трималася температура. У Херсоні відвідали районну лікарню, де хлопця оглянули лікарі, виписали заспокійливе й відпустили додому.

Пізніше родина відвезла юнака у Зеленівку до рідних, але там хлопець не залишився ‒ майже відразу вирушив у Херсон до бабусі з дідусем.

У родичів він поводився неспокійно. Серед ночі одягався і просив ключі від машини, якої у нього немає.

Свої вчинки Михайло пояснював тим, що зібрався Києва, де у нього будинок. Але родичі розповіли, що у столиці він ніколи не був.

Юнака забрали по швидкій, пізніше лікарі озвучили матері діагноз сина ‒ "психічний розлад". Михайло перебуває в Херсонській міській клінічній лікарні.