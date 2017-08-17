На Житомирщині у полі застрелили молоду жінку

На Житомирщині поліція розслідує обставини загибелі жінки у Радомишльському районі. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комуніцікації Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Читайте такожНа Житомирщині поліцейські розшукали чотирьох зниклих дітейЯк зазначається у повідомленні, інформація про смертельне поранення 33-річної жительки міста Малин на полі сусіднього району надійшла до поліції уночі 17 серпня.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом умисного вбивства, у рамках якого з’ясовують усі обставини та причетних осіб. "Близько 2 години ночі до Радомишльського відділ поліції звернувся 29-річний житель Малина із повідомленням про поранення невідомими на околиці села Красносілки його 33-річної дружини",- розповіли у поліції.

Працівники слідчо-оперативної групи, які працювали на місці події, з’ясували, що уночі подружжя знаходилось на полі у сусідньому районі. У цей час на автодорозі, що проходить поруч, зупинився автомобіль, з якого вийшли двоє невідомих.

За кілька хвилин чоловік почув звук, схожий на постріл. Потому, за словами заявника, приїжджі наблизились до них і, побачивши його, з вигуком «Це люди!», одразу ж кинулися до автівки і з місця події зникли. За кілька хвилин, звернувшись до дружини, чоловік побачив, що її поранено в голову, а невдовзі жінка померла на місці. Зараз її тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). У рамках досудового розслідування поліція з’ясовує усі обставини події та вживає заходів щодо встановлення причетних осіб і їх місцеперебування.