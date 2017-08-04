На Житомирщині взяли під варту голову сільради, якого піймали на хабарі

На Житомирщині взято під варту голову сільради, викритого під час одержання 8 тис. грн хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, хабарника затримали під час одержання неправомірної вигоди на суму 8 тис грн. Правоохоронці спіймали його на «гарячому» 31 липня вранці, близько 9-ї години, у службовому кабінеті.

Сільський голова вимагав та одержав від заступника директора місцевого товариства з обмеженою відповідальністю гроші за неперешкоджання підприємницькій діяльності, пов’язаній із виготовленням цегли.

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"За клопотанням слідчого відділу прокуратури Житомирської області цього тижня ухвалою Корольовського районного суду Житомира голові сільської ради було обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення грошової застави",- уточнили у прокуратурі.

Хабарника також відсторонили від посади.

На даний триває розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.