У "сквер волонтерів АТО" у Києві завезли будівельну техніку, нібито планується будівництво ТРЦ (відео)

У Києві хочуть знести пам’ятник Волонтерам і сквері за адресою пр. Науки, 22. На місце вже прибула техніка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Олена Суєтова.

Згідно із її повідомленням, на місці скверу та пам’ятника планується будівництво, а саме будівництво ТРЦ.

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При цьому на відео, яке Суєтова також опублікувала, видно представника забудовника, яка нібито показує документи оренди землі, де облаштований сквер із пам’ятником Волонтерам.

Як повідомляли «Наші гроші», Вищий господарський суд визнав незаконним рішення Київської міськради про розірвання договору оренди з ТОВ «СБС-Надія» земельної ділянки 0,8 га та створення на її базі скверу.

В грудні 2003 року Київська міськрада передала на 30 років в оренду ТОВ «СБС-Надія» ділянку площею 0,08 га (кадастровий номер 8000000000:79:243:0006). Земля розташована на перетині Стратегічного шосе та проспекту Науки в Голосіївському районі столиці. Виділялася вона під будівництво соціально-побутових та торгівельних об’єктів.

В квітні 2015 року Київська міськрада прийняла рішення розірвати договір оренди. Тоді депутати пояснили це рішення тим, що ділянка так і не була забудована. Після того, як у вересні того ж року фірма змогла в першій інстанції та апеляції відмінити рішення міськради, депутати вирішили надати ділянці статус скверу. При цьому, його площу збільшили до 0,12 га. За даними ЗМІ, таке рішення депутатів офіційно пояснювалося проханням жителів захистити від забудови єдиний в мікрорайоні дитячий майданчик.