У Києві пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності (фото, відео)

У центрі Києва на Хрещатику пройшла репетиція параду до Дня незалежності України. Цього року він буде особливим, адже разом із українськими військовими маршем крокуватимуть представники збройних сил іще десяти країн, ідеться в сюжеті ТСН.

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Іноземних гостей на репетиції ще немає – на них очікують пізніше, під саме свято. Натомість українські вояки вже крокують центром Києва. Там присутні представники всіх родів військ нашої армії. У майстерності їх сумнівів немає – головною метою тренування є потреба бійців звикнути до Хрещатику та Майдану, а також величезної глядацької уваги.

Цьогоріч парад буде не таким помпезним, як минулого року – на головну вулицю столиці не виїздитиме військова техніка. Однак новітні її взірці будуть виставлені для огляду на Михайлівській площі. Старі радянські "бобики" військових замінять на американські "хаммери", а кілька сотень військових музикантів гратимуть марші доби визвольних змагань УНР початку ХХ століття.

Очікується, що бойові формування отримають нові назви – до цифр додадуться імена героїв української історії. Вже відомо, що в армії буде підрозділ імені гетьмана Івана Виговського, котрий свого часу розбив російське військо під Конотопом, а 24-та бригада ЗСУ отримає додаток у назві на честь короля Данила Галицького.

"Основні недоліки, які ми побачили під час першого прогону, очікувані. Це непряма дорога, вона трохи завертає, - це особливість Хрещатика. Ми врахуємо ці помилки, я думаю, що другий та наступні прогони будуть кращі", - сказав міністр оборони Степан Полторак, повідомляє Громадське.

Також, за словами Полторака, у цьому заході візьмуть участь 10 іноземних підрозділів. Деякі з них будуть повними підрозділами,а деякі будуть представлені прапорами країн-членів.