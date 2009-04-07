Нафтогаз підписав з Газпромом технічну угоду до газових контрактів

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» підписали Технічну угоду, яка супроводжує реалізацію положень контрактів 2009-2019 рр. на купівлю і транзит газу.

Про це сказано в заяві голови Правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ, переданому агентству УНІАН.

Також у заяві зазначено, що «Нафтогаз України» ввечері 6 квітня 2009 року повністю сплатив обсяг газу, імпортованого в березні поточного року. Таким чином, НАК «Нафтогаз України» достроково виконала свої зобов`язання перед російськими партнерами, ще раз підтвердивши свою репутацію як надійного ділового партнера.

Довідка УНІАН. 19 січня ц.р. у Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 рр. Україна одержала знижку в розмірі 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, в свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставок газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.