На Харківщині на кордоні з Росією затримали нелегалів з Молдови

В Харківській області 16 серпня прикордонники затримали нелегалів з Молдови.

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України. За даними прес-служби, затримання відбулося в рамках операції "Мігрант" спільно зі співробітниками Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.

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Як зазначили прикордонники, молдован спіймали на ділянці відповідальності відділу "Дергачі" між Журавльовкою (Росія) і Токаревкою (Україна), завдяки інженерно-технічному облаштуванню держкордону.

За словами затриманих, вони є громадянами Молдови. Чоловіки намагалися перетнути державний кордон України поза пунктом пропуску. Затриманих притягнуто до адмінвідповідальності за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Їх подальшу долю також вирішить суд.