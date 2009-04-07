Данилишин вважає, що Сорос поквапився «ховати» Україну
14:08, 07 квітня 2009Суспільство
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"Розмови про дефолт не мають підстав"
Будь-які заяви про можливий дефолт України не мають під собою ніяких підстав, переконаний міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.
Про це він заявив сьогодні в коментарі УНІАН.
«Будь-які розмови про можливий дефолт України не мають під собою ніяких підстав. Уряд послідовно реалізує свою антикризову програму, яка спрямована на підвищення рівня конкурентоспроможності економіки й довіри міжнародних інвесторів до України», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.
Як повідомлялося, про можливість дефолту в Україні заявив «Рейтер» відомий фінансист Джордж СОРОС.
За словами Дж.СОРОСА, економіка України перебуває в украй плачевному стані, й не можна виключати можливість того, що незабаром станеться її дефолт.
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