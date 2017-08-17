Закопана та зацементована у підвалі: у Запоріжжі розкрили страшне вбивство 16-річної дівчини (фото)

На Запоріжжі поліція розкрила моторошне вбивство 16-річної дівчини. Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.

В березні 2015 року поліції про зникнення дівчини повідомила мати. Через кілька місяців, у червні того ж року, правоохоронці знайшли в підвалі закопаний та залитий бетоном труп. Загиблою виявилась та сама дівчина, яку розшукували поліцейські.

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"Два роки знадобилося правоохоронцям, щоб вийти на ймовірних убивць. Збір доказів та ретельне вивчення справи принесло результат. Поліцейські натрапили на слід двох осіб: подруги убитої та їхнього спільного знайомого. "Подруга" майже одразу після скоєння злочину виїхала за межі країни та на цей час перебуває за кордоном. Їй заочно оголосили про підозру в убивстві", - заявив Князєв.

Сьогодні, 17 серпня, під час спроби дати хабар слідчому у цій справі було затримано двох громадян. За допомогою хабара другого фігуранта справи намагалися виправдати.