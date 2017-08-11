Стрілянина на пляжі у Полтаві: вбито чемпіона України зі змішаних єдиноборств (фото)

10 серпня у Полтаві, близько 19:30, до поліції надійшла низка повідомлень про те, що на пляжі на Дублянщині, невідомий вчинив стрілянину. На місце негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та медики.

Із власних джерел «Полтавщини» стало відомо, що одна із компаній (приблизно 15-20 чоловік) з обіду відзначала день народження на пляжі. Це були переважно діючі та колишні спортсмени з ММА (змішані єдиноборства). Протягом дня між компанією виникали конфлікти з орендарями пляжу — 45-річним Олександром Марченком та його сином, 21-річним Романом Марченком, які перебували в магазині.

Вже ввечері між одним із спортсменів та орендарями виник черговий конфлікт. Олександр Марченко продемонстрував йому мисливську «Сайгу». Ця інформація розлютила решту з компанії спортсменів, які прийшли до магазину з битами та пістолетами. Нападники почали бити Олександра Марченка. Його син — Роман — кілька разів вистрелив у нападників з «Сайги». Дробом він смертельно поранив 20-річного бійця ММА Святослава Пелипенка, учасника клубу «Branibor Team», ще одного 24-річного спортсмена та 7-річного хлопчика. Нападники відкрили вогонь у відповідь.

Наразі Олександр Марченко з важкою травмою черепа перебуває в стані коми, в Полтавській обласній лікарні. За попередньою інформацією отримав поранення й Роман Марченко, який наразі перебуває під охороною в лікарні.

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Поліція офіційно повідомила про 5 постраждалих: поранено батько та син Марченки, 7-річний хлопчик, один із нападників. П’ятий постраждалий — Святослав Пелипенко — загинув на місці.

За інформацією поліції відомо, що відкрито 3 кримінальні провадження за частиною 1 статті 118 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця), за ч.1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).

Один із нападників затриманий, наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Інший перебуває у лікарні, і на цей момент він буде під охороною. Коло інших осіб встановлюється. Також поки що поліція нічого не повідомляє про автомобіль ВАЗ-2108, який вчора розшукували правоохоронці і на якому орієнтовно поїхали спортсмени.

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Триває досудове розслідування.

Правоохоронці звернулися до громадян, які стали свідками вчинення вказаного кримінального правопорушення або володіють інформацією корисною для слідства, з проханням повідомляти інформацію до поліції за номером «102» або будь-яким зручним способом.