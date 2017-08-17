Житомир долучився до акції "Спільне бажання мільйонів сердець збудує щасливу країну"

20:19, 17 серпня 2017
Суспільство
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Кошти від продажу кожної картини будуть перераховані на лікування воїна АТО.

Житомир долучився до Всеукраїнської акції / фото Житомирська ОДА

Житомир долучився до  Всеукраїнської культурно-мистецької акції  «Спільне бажання мільйонів сердець збудує щасливу країну». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

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Як зазначається у повідомленні, акція проходила сьогодні, 17 серпня, на майдані  Корольова. Українські художники в рамках заходу провели благодійний аукціон під гаслом «Мистецтво лікує».

Кошти від продажу кожної картини будуть перераховані на лікування воїна АТО. Також учасники акції взяли участь у майстер-класах з малювання.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська культурно-мистецька, патріотична акція розпочалася 31 липня цього року у Дніпро, охоплює усі обласні центри країни та завершиться 24 серпня 2017 року на День Незалежності у прифронтовому місті Покровськ Донецької області.

Акція проходить за ініціативи громадської організації «Ти не один» та сприяння Міністерства культури України, управління культури Житомирської обласної державної адміністрації, управління культури Житомирської міської ради.

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Теги: #Мистецтво лікує#Спільне бажання мільйонів сердець збудує щасливу країну