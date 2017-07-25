Житомирська область буде представлена на серпневому фестивалі "Бандерштат" у Луцьку

Житомирщина цьогоріч буде представлена на фестивалі «Бандерштат», який буде проходити у Луцьку на початку серпня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, фестиваль українського духу «Бандерштат» проходитиме у Луцьку три дні – з 4 по 6 серпня.

Про його особливості, основні заходи та участь делегації від Житомирщини говорили сьогодні у Житомирській облдержадміністрації із журналістами.

Прес-конференція пройшла за участю начальника управління сім’ї, молоді та спорту ОДА Світлани Гресь та депутата обласної ради Олени Галагузи, яка є офіційним представником оргкомітету фестивалю у Житомирській області.

Читайте такожНа Житомирщині відбувся фестиваль "Аристократична Україна"

«Делегація від нашої області познайомить учасників фестивалю із Житомирщиною. Ми повеземо виставку про Олега Ольжича та представимо новий колаж «Патріотична Житомирщина», який ми робимо із художником Дмитром Раковим. Також ми будемо говорити про екскурсійні програми в області», – повідомила Галагуза.

Гресь також розповіла, що у цьому році є 10-12 тис. грн на участь делегації у фестивалі.

«Управління має змогу оплатити проїзд учасників та добові, за вхід необхідно платити самим учасникам. Вже є 6 бажаючих їхати. Якщо ще хтось захоче – просимо звертатися до 30 липня», - додала вона.

Про те, які умови участі у фестивалі, можна дізнатися на офіційному сайті Житомирської ОДА.

Нагадаємо, за десять років проведення фестивалю, «Бандерштат» став наймасштабнішою арт-візитівкою Волині, збираючи щороку тисячі людей з усіх куточків України та з-за кордону.