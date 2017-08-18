Затримання "українського диверсанта" в Криму: Лутковська просить повідомити місце знаходження Лимешка

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська просить омбудсмена РФ Тетяну Москалькову повідомити, де знаходиться затриманий українець Геннадій Лимешко. Лутковська відправила відповідний лист, йдеться в її повідомленні у Facebook.

Лутковська також попросила російську колегу перевірити дотримання процесуальних прав Лемешка.

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"Валерія Лутковська просить російську колегу повідомити про місце тримання Геннадія Лимешка від вартою, дати доручення перевірити дотримання його процесуальних прав, зокрема права на захист, і у разі необхідності – сприяти у наданні йому медичної допомоги, а також проведенню ефективного розслідування факту можливого застосування до нього катувань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у ФСБ заявили про затримання 12 серпня в окупованому Криму громадянина України Геннадія Лимешко, який нібито є «агентом» СБУ і який нібито мав намір зробити "диверсії" на об'єктах інфраструктури. У Службі безпеки України назвали повідомлення ФСБ Росії про затримання "агента СБУ" в тимчасово окупованому Криму черговою провокацією і фейком.