Російські силовики заявили про затримання в окупованому Криму "агента СБУ" (відео)

У тимчасово окупованому Криму співробітники ФСБ затримали громадянина України, назвавши його «агентом» СБУ і звинувативши в підготовці «диверсій». Про це йдеться в повідомленні російської спецслужби.

«Встановлено, що громадянин України Лімешко Геннадій Геннадійович, уродженець Харківської області, який раніше проходив службу в так званій зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ, 9 серпня 2017 року прибув до Криму», - йдеться в повідомленні.

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Стверджується, що він, «відповідно до завдання СБУ», мав «привести в непридатний для експлуатації стан лінії електропередач Судак - Новий Світ з метою припинення (обмеження) подачі споживачам електричної енергії», «знищити (пошкодити) шляхом підпалу лісові масиви в районі Судак - Рибаче - Алушта», «створити умови для обвалу гірських порід з метою перекрити автомобільну трасу Судак - Новий Світ», «підпалити один з об'єктів комунального господарства в районі сел. Рибаче».

Повідомляється, що 12 серпня 2017 року Лімешка було затримано співробітниками окупаційних органів служби безпеки при спробі пошкодити лінію електропередач в районі траси Судак - Новий Світ.

«У іноземця виявлено та вилучено дві тротилові шашки типу «200» із запалювальною трубкою ЗТП-50, шкільний механізм для приведення в дію вибухового пристрою, гранату РГД-5 з вкрученим запалом УЗРГМ, ємності з горючою сумішшю, ручну пилу (для підпилювання дерев'яних опор лінії електропередач) і цифровий фотоапарат (для документування диверсійної діяльності і подальшого звіту про неї перед кураторами в Службі безпеки України)», - йдеться в повідомленні.

«Проводяться слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення можливих спільників і посібників українського диверсанта», - додали у відомстві.

На даний момент Служба безпеки України перевіряє цю інформацію. Подробиці поки не відомі.

Нагадаємо, кілька днів тому в Криму фігуранта справи "українських диверсантів" засудили до 1 року і 8 місяців в'язниці. До цього за вигадані ФСБ теракти в окупованому Криму також були затримані українці Панов Євген та Андрій Захтей.