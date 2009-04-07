У Запоріжжі жінка викинула свою півторарічну дитину... на смітник

У Запоріжжі місцева жителька викинула на смітник свою півторарічну дитину.

Викинутого хлопчика в лісопосадці біля одного з мікрорайонів Хортицького району міста виявили випадкові перехожі, які почули дитячий плач.

Як повідомив УНІАН начальник Хортицького райвідділу міліції Запоріжжя Олег НЕДУЖКО, правоохоронці вже встановили особу матері дитини, яка заявила, що винесла півторарічного сина на смітник, щоб таким чином позбавитися його.

"Вона заявила, що "дитина заважала її особистому життю" й тому вона вирішила позбавитися його", - розповів О.НЕДУЖКО.

Зараз малюк, за словами начальника РВВС, перебуває в своєї бабусі.

Проти матері, яка викинула власного сина, порушено кримінальну справу за ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Правоохоронці, за словами О.НЕДУЖКА, мають намір наполягати на позбавленні жінки батьківських прав.