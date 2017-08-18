Бізнес на кладовищі: жінка у Вінниці викрадала квіти з могил бійців АТО і продавала їх

У Вінниці жінка викрадала квіти з могил бійців АТО і продавала по 85 гривень. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Злодійку вирахували по камерах спостереження. Зникнення квітів до могил бійців на Алеї слави помітили рідні і побратими полеглих воїнів. Вони поскаржилися в поліцію.

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За наругу над могилами жінці загрожує до трьох років в'язниці. У поліції вона розповіла, що продавала вкрадені квіти, щоб купувати собі спиртне.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині чоловік, видаючи себе за пацієнта, обікрав відвідувачів та персонал лікарні. Зловмисник, видаючи себе за пацієнта, проникав в кабінети і викрадав речі, які лежали без нагляду.