У Харкові встановили пам’ятник легендарному отаману Запорізького війська Іванові Сірку (фото)

У Харкові встановили пам’ятник отаману Запорізького війська Іванові Сірку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, пам'ятник кошовому отаману Запорізького війська Іванові Сірку встановили сьогодні, 18 серпня, на Бурсацькому узвозі, над входом до станції метро «Історичний музей».

За словами співавтора проекту, скульптора Олександра Рідного, висота постаменту - 1,7 м, скульптури - 5,1 м. Пам'ятник відлитий з бронзи, облицювання постаменту з сірого граніту повторює оформлення виходу зі станції метро. Біля отамана встановлена гармата на дерев'яному лафеті.

«У цьому місці, за легендою, був вал Харківської фортеці. І ось Іван Сірко стоїть на валу, тримає прапор зі своїм родовим гербом - першим гербом Харкова. Тобто, зовні історична правда дотримана з деякими коригуваннями на образ, виразність», - зазначив скульптор.

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Рідний нагадав, що ідея встановити в Харкові монумент Іванові Сірку належала голові Харківської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців Івану Саратову, який довгі роки займався вивченням життя отамана. Відливати фігуру почали ще в 2011 році, таким чином, на реалізацію проекту знадобилося близько шести років.

Довідка УНІАН. Іван Сірко (1605 (1610) - 1680) - кошовий отаман Запорізької січі, полковник. На посаді отамана провів 54 битви, при цьому жодного разу не програв. За однією з легенд, був родом з Мерефи (Харківський район).

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця у Харківській області відкрили пам’ятник гетьману Івану Мазепі з нагоди 330-річчя обрання його гетьманом Війська Запорізького.