На Харьківщині відкрили пам’ятник гетьману Івану Мазепі

У Харківській області відкрили пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, урочиста презентація монументу відбулася в рамках фестивалю "Гетьманська слава", який вчора, 22 липня, проходив у смт Коломак, що на Харківщині – саме там Мазепу обрали гетьманом України.

"Пам’ятник видатному гетьману має не тільки історичну цінність. Це символ об’єднання українського народу заради розбудови держави, - наголосила голова Харківської ОДА Юлія Світлична. - Мазепа казав: "Не маш любови - не маш згоди". Сьогодні ми доводимо, що український народ – щирий, повний любові, здатний об’єднатися для розвитку своєї країни".

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Вона зазначила, що після відкриття пам’ятника Мазепі (автор – харківський скульптор Сейфаддин Гурбанов) в Коломаку буде створений музей козацької слави. За словами голови ОДА, фестиваль "Гетьманська слава" проходитиме в Коломаку щорічно.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області поінформували, що фестиваль з нагоди 330-річчя обрання Мазепи гетьманом відвідали близько 10 тис. громадян. Охорону публічного та громадського порядку забезпечували 128 працівників поліції та 100 військовослужбовців Нацгвардії. Порушень порядку під час проведення заходів на зафіксовано.