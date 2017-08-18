Поліція відкрила справу щодо смерті перукарки у Києві і шукає жінку, яка жорстоко її побила

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження і розшукує жінку, підозрювану в жорстокому побитті перукарки.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, кілька днів тому до чергової частини звернулася киянка 1968 р.н., яка працює в перукарні, і розповіла, що біля будинку її побила невідома жінка.

Після відкриття кримінального провадження постраждалу направили на проходження судово-медичної експертизи.

Через кілька днів жінці стало зле, з підземного переходу біля станції метро «Святошин» її доставили в лікарню, де вона наступного дня померла.

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Остаточну причину смерті жінки встановить судово-медична експертиза.

В ході проведення оперативних-слідчих дій було встановлено особу, яка може бути причетною до нанесення потерпілій тілесних ушкоджень. Оперативники працюють над встановленням її місцезнаходження та затримання.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 серпня, перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін написав у Facebook: «Київ. Дніпровський район. Перукарня у підземному переході. 14 серпня майстриня підстригла чоловіка. В той же день через декілька годин прийшла його жінка, яка, зі слів свідків, була «вкрай невдоволена зачіскою чоловіка», та нанесла тілесні пошкодження перукарці. Вчора від отриманих травм нещасна жінка померла в лікарні».