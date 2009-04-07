Ющенко побував на каналі "Дунай - Чорне море"

21:37, 07 квітня 2009
Суспільство
1393 0

Президент наголошує стратегічне значення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в рамках робочої поїздки до Одеської області ознайомився з ходом завершення будівництва захисної дамби в рамках першої черги проекту глибоководного суднового ходу «Дунай - Чорне море» на гирлі Бистре.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент позитивно оцінив цей проект як один із найбільш стратегічних, оскільки він приєднує Україну до європейських та євроазіатських транспортних коридорів і утверджує геополітичну та геоекономічну присутність України в цьому регіоні.

«Це є однією із фінальних точок організації господарського освоєння, цілої інфраструктури, яка знаходиться в руслі», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він відзначив, що за останні 4 місяці через суднохідний канал Дунай - Чорне море вперше за десятки років пройшло більше кораблів через українську територію, ніж через русло румунської сторони.

Президент переконаний, що це найкращий варіант уніфікації з Сьомим міжнародним транспортним коридором. «Реалізуючи цей проект, Україна інфраструктурно приєдналася до трансконтинентальних європейських і євроазіатських транспортних коридорів», - констатував глава держави. Він переконаний, що цей проект уже сьогодні є виключно конкурентним.

«Господарська експлуатація цього суднохідного коридору є питанням стратегічним, розрахованим на багато років», - сказав він.

Президент також відзначив економічний вплив, який матиме експлуатація каналу на економіку цього регіону України.

Він подякував усім, хто причетний до реалізації проекту, - міністрам транспорту та зв`язку України, охорони навколишнього природного середовища України, а також працівникам підприємств, які були залучені до будівництва.

Президент вручив працівникам підприємств, залучених на будівництві, державні нагороди за значний особистий внесок у розвиток міжнародних транспортних коридорів України, забезпечення розбудови глибоководного суднового каналу «Дунай - Чорне море», багаторічну сумлінну працю.

Разом із Президентом з ходом завершення будівництва захисної дамби ознайомилися міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій ФІЛІПЧУК, голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН, представники місцевої влади.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter