Ющенко побував на каналі "Дунай - Чорне море"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в рамках робочої поїздки до Одеської області ознайомився з ходом завершення будівництва захисної дамби в рамках першої черги проекту глибоководного суднового ходу «Дунай - Чорне море» на гирлі Бистре.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент позитивно оцінив цей проект як один із найбільш стратегічних, оскільки він приєднує Україну до європейських та євроазіатських транспортних коридорів і утверджує геополітичну та геоекономічну присутність України в цьому регіоні.

«Це є однією із фінальних точок організації господарського освоєння, цілої інфраструктури, яка знаходиться в руслі», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він відзначив, що за останні 4 місяці через суднохідний канал Дунай - Чорне море вперше за десятки років пройшло більше кораблів через українську територію, ніж через русло румунської сторони.

Президент переконаний, що це найкращий варіант уніфікації з Сьомим міжнародним транспортним коридором. «Реалізуючи цей проект, Україна інфраструктурно приєдналася до трансконтинентальних європейських і євроазіатських транспортних коридорів», - констатував глава держави. Він переконаний, що цей проект уже сьогодні є виключно конкурентним.

«Господарська експлуатація цього суднохідного коридору є питанням стратегічним, розрахованим на багато років», - сказав він.

Президент також відзначив економічний вплив, який матиме експлуатація каналу на економіку цього регіону України.

Він подякував усім, хто причетний до реалізації проекту, - міністрам транспорту та зв`язку України, охорони навколишнього природного середовища України, а також працівникам підприємств, які були залучені до будівництва.

Президент вручив працівникам підприємств, залучених на будівництві, державні нагороди за значний особистий внесок у розвиток міжнародних транспортних коридорів України, забезпечення розбудови глибоководного суднового каналу «Дунай - Чорне море», багаторічну сумлінну працю.

Разом із Президентом з ходом завершення будівництва захисної дамби ознайомилися міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій ФІЛІПЧУК, голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН, представники місцевої влади.