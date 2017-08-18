Актор серіалу "Твін Пікс" арештований за спробу вбивства подруги

21:29, 18 серпня 2017
Суспільство
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Ліндхольм відлупцював свою колишню коханку в її будинку. Камери спостереження зафіксували злочину.

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Джеремі Ліндхольм побив битою і ногами свою колишню коханку після великої сварки.

Актор телесеріалу "Твін Пікс" Джеремі Ліндхольм, який зіграв роль Міккі, заарештований за підозрою у вбивстві. Про це повідомив Sky News з посиланням на повідомлення поліції.

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Ліндхольм відлупцював свою колишню коханку в її будинку. Камери спостереження зафіксували злочину. 41-річний актор бив жінку бейсбольною битою і ногами, потайки пробравшись в її будинок і напавши зі спини.

За словами Линдхольма, він посварився зі своєю дівчиною, з якою зустрічався п'ять років. Остання сварка була особливо жорсткою, і він вирішив помститися їй кулаками, але "захопився" в процесі. Жінці вдалося відбитися і покликати на допомогу. Сусіди викликали поліцію і кривдник з битою втік, почувши сирени. Його затримали через кілька годин.

Актора заарештували за замах на вбивство другого ступеня. Жінка госпіталізована, її стан не викликає побоювань.

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