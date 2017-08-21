"Тільки одна війна має значення": з'явився трейлер фінальної серії 7 сезону "Гри престолів" (відео)

Телеканал НВО опублікував в мережі трейлер фінальної сьомої серії 7 сезону серіалу "Гра престолів".

В ролику можна побачити зустріч основних дійових осіб, зокрема Джона Сноу, Дейенеріс і Серсеї, "Є тільки одна війна, що має значення, і вона прийшла", - каже Джон.

Читайте такожДжордж Мартін назвав справжню причину вбивства Еддарда Старка

Нагадаємо, сьомий епізод 7 сезону "Гри престолів" стане рекордним за тривалістю - 81 хвилина.

Сьома серія вийде в ефір на НВО 27 серпня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше хакери збиралися отримати за вкрадені сценарії "Гри престолів" близько 6 мільйонів доларів в біткоінах. З якої причини зірвалися переговори з HBO про викуп, невідомо.