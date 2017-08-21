"Тільки одна війна має значення": з'явився трейлер фінальної серії 7 сезону "Гри престолів" (відео)
11:52, 21 серпня 2017Суспільство
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Сьома серія 7 сезону вийде в ефір на телеканалі НВО 27 серпня 2017 року.
Сьомий епізод 7 сезону "Гри престолів" стане рекордним за тривалістю / скріншот
Телеканал НВО опублікував в мережі трейлер фінальної сьомої серії 7 сезону серіалу "Гра престолів".
В ролику можна побачити зустріч основних дійових осіб, зокрема Джона Сноу, Дейенеріс і Серсеї, "Є тільки одна війна, що має значення, і вона прийшла", - каже Джон.
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Нагадаємо, сьомий епізод 7 сезону "Гри престолів" стане рекордним за тривалістю - 81 хвилина.
Сьома серія вийде в ефір на НВО 27 серпня 2017 року.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше хакери збиралися отримати за вкрадені сценарії "Гри престолів" близько 6 мільйонів доларів в біткоінах. З якої причини зірвалися переговори з HBO про викуп, невідомо.
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