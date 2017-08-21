"Нове шоу "Діви": Ані Лорак знову готується зірвати великий куш у РФ, про концерт в Києві ані слова

Співачка Ані Лорак готує велике шоу під назвою DIVA, яка представить в московському "Олімпійському". Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Перше шоу відбудеться третього березня наступного року. Вартість квитків на концерт української співачки складає від 500 до 12 тисяч рублів (від 215 до 5100 грн).

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На російських сайтах продажу заявлено, що прем'єра шоу DIVA відбудеться на найбільших майданчиках Москви, Санкт-Петербурга і Мінська.

У коментарях до афіші користувачі пишуть, що чекали прем'єри шоу в українській столиці і дуже засмучені, що Ані Лорак вирішила презентувати свою роботу в РФ.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в червні невідомий чоловік накинувся на співачку Ані Лорак на килимовій доріжці російської премії Муз-ТВ.