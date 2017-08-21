На премію "Оскар" від України претендує 8 фільмів (список)

Творці восьми українських фільмів подали заявки на розгляд Оскарівського комітету.

Як повідомляє Національна спілка кінематографістів, рішення про те, кого відправити від України на «Оскар», візьмуть 29 серпня.

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Серед поданих фільмів – один документальний, одна анімація і 6 ігрових проектів:

«Війна химер» Марії і Анастасії Старожицьких;

«Dzidzio Контрабас» Олега Борщевського;

«Рівень чорного» Валентина Васяновича;

«Стрімголов» Марини Степанської;

«Червоний» Зази Буадзе;

«Жива» Тараса Химича;

«Микита Кожум'яка» Манука Депояна;

«Чужа молитва» Ахтема Сейтаблаєва.

Національний Оскарівський комітет визначить фільм-претендент від України у номінації «Кращий іноземний фільм» 29 серпня, після чого проведе прес-конференцію та прес-показ відібраної картини.