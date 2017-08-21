На набережній Дніпра городяни влаштували водну битву через спеку (відео)

Сотні жителів Дніпра взяли участь у водній битві на набережній. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Через майже 40-градусну спеку сотні містян зібрались у фонтані просто на набережній. Зверху присутніх ще й поливали з пожежної машини.

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Організатори заздалегідь наповнили водою кілька тисяч повітряних кульок. Ними учасники бою кидалися заради розваги і прохолоди. Тут же поливали з водних пістолетів, пластикових пляшок і навіть відер.

Як повідомляв УНІАН, після дощів і похолодання в Україну знову прийде спека.