Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у сутичках 9 травня у Дніпрі

15:33, 21 серпня 2017
Суспільство
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Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманий перебував у розшуку більш ніж три місяці / фото УНІАН

Правоохоронці, сьогодні, 21 серпня, затримали ще одного учасника масових заворушень, що сталися 9 травня під час проведення святкових заходів у Дніпрі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначається, що затриманий перебував у розшуку більш ніж три місяці, а переховувався у м. Дніпрі, де його й було затримано.

Чоловіку інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення).

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Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Також було ініційовано службове розслідування щодо професійності та правомірності дій поліцейських.

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