Встановлені усі організатори та фінансисти сутичок 9 травня у Дніпрі, вивчається роль Вілкула – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначає, що справа про сутички 9 травня в Дніпрі успішно рухається, вивчається роль у подіях співголови депутатської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в Дніпрі.

"По справам 9-го травня ми достатньо успішно рухаємося вперед. Усі організатори та фінансисти цієї сутички були встановлені і зараз притягуються до відповідальності", - сказав генпрокурор.

Він додав, що щодо 10 осіб вже було направлено до суду, а наразі готується подання до суду на тих, хто їх організовував і фінансував.

"В цій справі також вивчається роль народного депутата Вілкула. Я не виключаю, що і тут ми можемо здобути відповідні докази. Поки що їх недостатньо для оголошення підозри, але ми працюємо", - зазначив Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії "Опозиційний блок" між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Також було ініційовано службове розслідування щодо професійності та правомірності дій поліцейських.

За результатами розслідування кримінального провадження за фактами подій, що мали місце 9 травня у Дніпрі, станом на 18 липня встановлено причетність до скоєння злочину 17 осіб, яким повідомлено про підозру. Серед них - три організатори, координатор, два "касири" та одинадцять активних учасників масових заворушень (так званих "тітушок").