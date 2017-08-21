Супермодель Іман показала 17-річну дочку від Девіда Боуї (фото)
16:01, 21 серпня 2017Суспільство
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До речі, через підвищену секретність, про життя і рід занять дочки Боуї нічого не відомо.
У підписі до фото щаслива мама назвала свою доньку королевою / Фото: EastNews
Вдова Девіда Боуї, 62-річна модель Іман, порадувала фанів зірки рідкісним кадром з дочкою. Жінка досить нечасто показує саме сімейні моменти, тому фото 17-річної Лексі (я її називають) викликало фурор серед фанатів артиста.
"Королева мого серця, 17-річна Лексі Джонс", - лаконічно підписала вона.
До речі, через підвищену секретність, про життя і рід занять дочки Боуї нічого не відомо.
Девід Боуї і Іман одружилися у 1992-му. Через вісім років народилася їх дочка Олександрія (таке повне ім'я дівчини).
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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Девіда Боуї помер у січні 2016-го року. Причиною трагедії став рак.
Фото: EastNews
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