Антирекордсмен: на Тернопільщині перевізнику виписали штраф у €45 тисяч (фото, відео)

16:00, 21 серпня 2017
Суспільство
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Антирекордсмен рухався дорогами Тернопільської області з вагою у 200 тонн. 

Перевізнику виписали рекордний штраф / фото new.te.ukravtodor.gov.ua

45 тисяч 526 євро 31 євроцент штрафу виписали цими вихідними на одному з пунктів зважування поблизу Тернополя. Про це повідомила Служба автомобільних доріг в області.

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Зазначається, що антирекордсмен рухався дорогами області з вагою у 200 тонн. А у  літню пору на території України діють обмеження руху великотоннажних автомобілів загальною масою понад 24 тонни у спекотні дні літнього періоду (при температурі 28 і більше градусів за Цельсієм) з 10.00 до 22.00 години.

Заборону ввели, щоб автошляхи, покриття яких під сонцем стає еластичнішим, не руйнувалися. Окрім того, надто навантажені транспортні засоби створюють загрозу безпеці руху для інших водіїв та пішоходів.

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Теги: #штраф перевізнику#штраф за руйнування дороги