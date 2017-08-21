Антирекордсмен: на Тернопільщині перевізнику виписали штраф у €45 тисяч (фото, відео)

45 тисяч 526 євро 31 євроцент штрафу виписали цими вихідними на одному з пунктів зважування поблизу Тернополя. Про це повідомила Служба автомобільних доріг в області.

Читайте такожВ Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Зазначається, що антирекордсмен рухався дорогами області з вагою у 200 тонн. А у літню пору на території України діють обмеження руху великотоннажних автомобілів загальною масою понад 24 тонни у спекотні дні літнього періоду (при температурі 28 і більше градусів за Цельсієм) з 10.00 до 22.00 години.

Заборону ввели, щоб автошляхи, покриття яких під сонцем стає еластичнішим, не руйнувалися. Окрім того, надто навантажені транспортні засоби створюють загрозу безпеці руху для інших водіїв та пішоходів.