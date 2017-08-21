Росія хоче перетворити частину окупованого Севастополя на село

Частину населених пунктів і земель Севастополя можуть визнати сільською місцевістю. Таку пропозицію виконувача обов'язків підконтрольного Кремлю уряду Севастополя Дмитра Овсянникова підтримав прем'єр-міністр сусідньої Росії Дмитро Медведєв.

Про це повідомляє прес-служба нинішнього уряду Севастополя 21 серпня, передає Крим.Реалії.

Прес-служба цитує Медведєва, який доручив «врахувати специфіку Севастополя, маючи на увазі його унікальне становище, для підключення регіону до держпрограм у галузі сільського господарства».

Раніше 4 серпня Овсянников на зустрічі з Медведєвим презентував низку пропозицій щодо розвитку регіону, в тому числі він запропонував визнати частину земель Севастополя землями сільгосппризначення, а деякі населені пункти – сільськими поселеннями. На його думку, це дозволить додатково реалізувати низку соціальних програм, у тому числі «Земский доктор», а «також надати більш широкий спектр заходів підтримки сільгоспвиробникам».

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Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв 18 серпня прибули до анексованого Криму. Вони відвідали освітній центр «Бухта Козача», музей-заповідник «Херсонес Таврійський», а також музичний фестиваль «Опера в Херсонесі». Володимир Путін також провів зустріч з губернатором Севастополя, призначеним Росією, Дмитром Овсянниковим. 20 серпня Путін відвідав освітній форум «Таврида», що проходив у кримському селищі Стерегуще.

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту російському зовнішньополітичному відомству у зв'язку з візитом до анексованого Криму президента Росії.