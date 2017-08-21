Путін з'явився на сцені джазового фестивалю в анексованому Криму

Президент Російської Федерації Володимир Путін у неділю, 20 серпня, відвідав фестиваль Koktebel Jazz Party в анексованому Криму. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Під час короткого виступу на сцені президент Росії встиг також привласнити історію фестивалю.

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"Вже 15 років, з 2003 року, по-моєму, проходить такий чудовий фестиваль. В цілому за цей час тут побувало 150 провідних колективів світу, і цього року приїхало 10 чудових колективів, 10 джазових музичних колективів, наших друзів... Музика – це така мова..., який не потребує перекладу, він об'єднує людей", – сказав Путін.

Нагадаємо, з 2003 року щорічний фестиваль джазової музики Jazz Koktebel проходив у Коктебелі. Після анексії Криму, починаючи з 2014 року фестиваль проводиться в Затоці Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня Путін і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв прибули до анексованого Криму. Вони відвідали освітній центр «Бухта Козача», музей-заповідник «Херсонес Таврійський», а також музичний фестиваль «Опера в Херсонесі». Путін також провів зустріч з губернатором Севастополя, призначеним Росією, Дмитром Овсянниковим.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту російському зовнішньополітичному відомству у зв'язку з візитом до анексованого Севастополя президента Росії.