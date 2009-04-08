«Чорний» список авіакомпаній поповнила ще одна українська

Єврокомісія внесла до «чорного» списку авіакомпаній ще одну українську – «Моторсіч».

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

В результаті чергового перегляду «чорного» списку авіакомпаній, яким заборонено здійснювати польоти до країн Європейського Союзу, Єврокомісія також доповнила перелік шістьма авіакомпаніями Казахстану, однією – Таїланду та всіма авіакомпаніями Республіки Бенін.

Як повідомляв УНІАН, до сьогоднішнього дня у «чорному» списку авіакомпаній ЄС вже перебували три українські компанії.

Так, 11 квітня 2008 року Єврокомісія додала Ukrainian Cargo Airways до “чорного списку” авіакомпаній. "Українська авіаційна транспортна компанія" є державним підприємством Міністерства оборони і надає послуги з вантажних перевезень літаками Іл-76, Ан-26, Ан-12 та пасажирські – Ту-154. Компанія була створена в 1997 році і має 128 повітряних суден, включаючи вертольоти Мі-8.

11 вересня 2007 року Європейська комісія до переліку “заборонених компаній” внесла компанію “Українсько-Середземноморські авіалінії”.

4 липня 2007 року Єврокомісія додала до “чорного списку” українську компанію Volare Aviation Enterprise, що займається вантажними авіаперевезеннями.

Вперше “чорний список” авіакомпаній був створений у березні 2006 року.