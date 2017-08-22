Тисячі торговців та мільйон відвідувачів: Сорочинський ярмарок цьогоріч проведуть за посилених заходів безпеки
11:32, 22 серпня 2017Суспільство
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Орендувати житло у Великих Сорочинцях вже майже неможливо.
Організатори очікують, що ярмарок відвідає мільйон людей / скріншот
У Великих Сорочинцях цьогоріч ярамарка пройде за посилених заходів безпеки. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що на такий крок організатори пішли, адже для участі в знаменитому ярмарку зареєструвались понад 3 тисячі торговців, а за очікуваннями, відвідати ярмарок має близько мільйона людей.
Приготування до торговища тривали кілька тижнів. Попри те, що ярмарок ще офіційно не відкритий, сотні людей вже в пошуках товарів.
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Всі кімнати в Сорочинцях вже орендовані, а місцеві навіть здають в оренду власні подвір’я для імпровізованих кемпінгів.
Сорочинський ярмарок пройде за посилених заходів безпеки
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