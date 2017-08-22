Голова Житомирської облдержадміністрації Гундич сьогодні із робочою поїздкою перебуває в Любарському районі

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні, 22 серпня, із робочою поїздкою перебуває в Любарському районі. Про це з місця події передає кореспондент УНІАН.

Під час поїздки керівник області огляне соціальні об’єкти, які будуються та реконструюються за кошти Державного фонду регіонального розвитку, та ознайомиться із роботою бюджетоутворюючих підприємств району.

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Раніше Гундич перевірив, як проходить тренування футбольного клубу "Полісся".