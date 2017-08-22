"Щось страшне сталося в ніч виборів": з'явилася заставка 7 сезону "Американської історії жахів" (відео)
У заставці також можна помітити героїв в масках Дональда Трампа і Хіларі Клінтон.
Телеканал FX розмістив заставку серіалу «Американської історії жахів: Культ». Новий 7 сезон серіалу буде пов'язаний з політикою: головні герої - Кай (Еван Пітерс) і Еллі (Сара Полсон) зіткнуться з чимось жахливим у ніч виборів.
У заставці також можна помітити героїв в масках Дональда Трампа і Хіларі Клінтон.
Читайте також"Тільки одна війна має значення": з'явився трейлер фінальної серії 7 сезону "Гри престолів" (відео)
Крім Пітерса і Полсон в серіалі знялися Шайен Джексон, Емма Робертс і Біллі Люрд - дочка актриси Керрі Фішер.
Прем'єра 7 сезону відбудеться 5 вересня 2017 року.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше у мережі з'явилися кілька трейлерів нового сезону.
За два роки до інавгурації Трамп хотів знятися у фільмі жахів.
Довідка. Перший сезон «Американської історії жахів» вийшов в 2011 році. В основу серіалу лягли фільми жахів, літературні твори і реальні події, а також американський фольклор. Сюжетно сезони не пов'язані між собою.
Watch it begin. Witness the opening credits for #AHSCult. pic.twitter.com/7X3Cy9W7DV— AmericanHorrorStory (@AHSFX) August 21, 2017