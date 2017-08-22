"Щось страшне сталося в ніч виборів": з'явилася заставка 7 сезону "Американської історії жахів" (відео)

Телеканал FX розмістив заставку серіалу «Американської історії жахів: Культ». Новий 7 сезон серіалу буде пов'язаний з політикою: головні герої - Кай (Еван Пітерс) і Еллі (Сара Полсон) зіткнуться з чимось жахливим у ніч виборів.

У заставці також можна помітити героїв в масках Дональда Трампа і Хіларі Клінтон.

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Крім Пітерса і Полсон в серіалі знялися Шайен Джексон, Емма Робертс і Біллі Люрд - дочка актриси Керрі Фішер.

Прем'єра 7 сезону відбудеться 5 вересня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше у мережі з'явилися кілька трейлерів нового сезону.

За два роки до інавгурації Трамп хотів знятися у фільмі жахів.

Довідка. Перший сезон «Американської історії жахів» вийшов в 2011 році. В основу серіалу лягли фільми жахів, літературні твори і реальні події, а також американський фольклор. Сюжетно сезони не пов'язані між собою.