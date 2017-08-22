"Любов зла, але він зовсім не монстр": зірка серіалів вийшла заміж за найвідомішого злочинця Британії (фото)

Британська актриса, зірка телесеріалів Пола Вільямсон зв'язала себе узами шлюбу з найвідомішим в'язнем Сполученого Королівства Чарльзом Бронсоном, повідомляє Mirror.

64-річний злочинець більшу частину свого життя провів у в'язниці - 43 роки, 38 з яких прожив в одиночній камері. Бронсон змінив 120 виправних установ, пише "Лайм".

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В даний час рецидивіст відбуває довічний термін.

"Я не так уявляла свій життєвий шлях. Любов зла, але Чарлі зовсім не монстр, яким він бачиться багатьом. Ми просто хочемо бути нормальною парою", - зізналася актриса.

За словами П Чарльз зробив їй обручку.

Наречена зізналася, що Бронсон на весіллі не був ув'язненим, а був просто нареченим.

Бронсон зробив пропозицію Полі Вільямсон в лютому 2017 року. На той момент їх стосунки тривали вже п'ять місяців. Актриса стала вже третьою за рахунком дружиною злочинця.

Справжнє ім'я Чарльза Бронсона — Майкл Гордон Пітерсен. Ім'я американського актора вона вибрала як псевдонім для участі в кулачних боях. Згодом він ще двічі змінював його на Чарльза Алі Ахмеда і Чарльза Сальвадора.

Перший термін Бронсон отримав у 1974 році за збройне пограбування. Він не раз бив співкамерників і охоронців, за що заслужив ярлик самого жорстокого ув'язненого в історії Британії.